شاهد.. تونس والتدخل الخارجي في الساحة السياسية

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وقالت الباحثة في الشان التونسي سهام عزوز أن هناك عديد من المؤشرات للتدخل الخارجي في تونس بدأت منذ اللحظة الاولى التي اعلن فيها الرئيس التونسي قيس سعيد استخدام مادة 80 في الدستور لتجميد البرلمان والدعوة الى ضرورة تغيير المشهد السياسي برمته.

وتابعت عزوز بان المؤشرات هي يمكن ارجاعها الى ما قبل هذا القرار عندما بدأت تلوح في الافق بعض المحاولات من بعض القوى الاقليمية التي لها علاقات مع بعض الاوساط السياسية في تونس والتي كانت تؤشر الى تفاقم الازمة السياسية وهناك دعوة لإقصاء حركة النهضة وتحميلها المسؤولية الكاملة للفشل السياسي الذي حصل وفي نفس الوقت محاولة لاعادة كل التركيبة السياسية الموجودة في المشهد السياسي.

من جانب آخر قال القيادي في حركة الشعب محمد بوشنيبة أن هذه الحركة تميز بين معنى التخابر حيث يعد التخابر نوع من استقواء الاخر وتقليب مصلحته على المصلحة الوطنية كما أن التخابر يمكن ان ياخذ طابعاً سياسياً ويمكن عسكرياً.

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https://www.alalam.ir/news/5762873

https://www.alalam.ir/news/5762893