الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نصائح لمن فقد الشهية بعد "كوفيد-19"

نصائح لمن فقد الشهية بعد
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، الخبيرة في مركز الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، أن ارتشاف خليط المشروبات المغذية، يساعد في حالة فقدان الشهية بعد "كوفيد-19".

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19"، يشكون عادة من فقدان الشهية. لذلك عليهم تناول خليط المشروبات المغذية المعبأة في علب صغيرة، وذلك برشفات صغيرة عدة مرات في اليوم. وبهذه الطريقة يحافظ المتعافي من المرض على توازن الطاقة الضروري.

وتضيف موضحة، إذا كانت الشهية طبيعية، يجب على الأقل تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم، بشرط إذا كان الشخص لا يعاني من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، ومتلازمة القولون العصبي والارتجاع وغيرها، التي ينصح الأطباء بتناول الطعام بسببها في فترات محددة.

ووفقا للخبيرة، يقال إنه بعد "كوفيد-19" يعاني الشخص من نقص الفيتامينات. ولكن هذا غير صحيح. ولكن إذا فقد الشخص الشهية نتيجة إصابته بمرض خطير ولفترة طويلة ولم يتناول أي طعام تقريبا، فبالطبع قد ينخفض مستوى المواد المغذية المفيدة في جسمه.

تصنيف :

روابط ذات صلة

لمحاربة علامات الشيخوخة.. 20 فائدة خارقة لزيت جوز الهند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التعليم العالي العراقية تصدر توجيها هاما للطلبة والعاملين بشان كورونا

حركة أمل: كل مماطلة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين

وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان يزوران الإمارات لبحث الوضع في أفغانستان

شاهد.. النظام البحريني يروّج للفساد الاخلاقي

نصائح لمن فقد الشهية بعد "كوفيد-19"

مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة في غضون الاشهر القادمة