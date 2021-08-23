الدوائر الأمنية الإسرائيليّة: حماس تستعد لخوض جولة أخرى من المواجهة

العالم-الاحتلال

و ادعت “مكان” ان “سبب ذلك يعود إلى تراجع التأييد للحركة في صفوف الأهالي في القطاع، الذين يعانون أزمة اقتصادية خانقة”حسب ادعائها .

وأوضحت هيئة البث أنه “وفقا للتقييمات، فإن مخزون الصواريخ التي تملكها حماس ستكفيها للجولة الأخرى، إذ أنها لم تتكبد خسائر كبيرة خلال معركة حامي الأسوار”، لافتة إلى أن “المصادر الأمنية تلاحظ استئناف أعمال إنتاج الصواريخ داخل القطاع، وأن أجهزة الأمن تستعد لتظاهرات أخرى على الحدود تخطط لها حماس نهاية الأسبوع الحالي”.

وبحسب “مكان”، فإن “مصادر في الجيش الإسرائيلي شككت في الرسائل التي نقلتها حماس إلى "إسرائيل" عبر الوسطاء، حول أن حادث اقتحام الشبان الفلسطينيين السياج الأمني وإطلاق النار على الجنود لم يتم التخطيط له، وإن هذا الشك يعود إلى الكمية الكبيرة للقنابل اليدوية والعبوات الناسفة التي كان يحملها الشبان، إضافة الى المسدس الذي استخدم لإطلاق النار على جندي في حرس الحدود”.

من جهة ثانية تسببت بالونات حارقة اطلقت من من قطاع غزة الاثنين باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الاسرائيلية.

والمرة الاخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل كانت في السادس من آب/اغسطس، وقد ردت الدولة العبرية بضربات جوية.

وقال رجال الاطفاء في بيان “اندلعت حرائق عدة في منطقة اشكول المحاذية لقطاع غزة”.

واشار البيان إلى أن تحقيقات الخبراء “حددت السبب على أنه بالونات حارقة من غزة”.

والبالونات أداة أساسية تهدف إلى إشعال النيران في الأراضي الزراعية المحيطة بالقطاع الفلسطيني.

*رأي اليوم