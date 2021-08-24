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ايران ونخجوان تبحثان بشان التعاون العسكري

ايران ونخجوان تبحثان بشان التعاون العسكري
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو العقيد جواد فروتني، مع قائد الجيش الخاص في نخجوان الجنرال كرم مصطفى اوف، آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، بما في ذلك الأحداث المتعلقة بنخجوان والعلاقات العسكرية والدفاعية بين إيران وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية آذربيجان.

العالم - ايران

وافادت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نخجوان في تقرير اوردته الاثنين ان قائد الجيش في نخجوان رحب خلال اللقاء الذي حضره أيضا القنصل الايراني العام أحمد حسيني، بوفد الجمهورية الإسلامية الايرانية و اعتبر ان العلاقات بين ايران وجمهورية آذربيجان والتي تقوم على أساس القواسم المشتركة الثقافية والدينية والاثنية وغيرها ، تشهد نموا مضطردا يومًا بعد يوم وتسير وفقا لمصالح البلدين وشعبيهما.

وأضاف مصطفى اوف: نحن سعداء للغاية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، رغم الأعمال العدائية ضدها والحظر المفروض عليها تعزز اقتدارها في كافة المجالات لاسيما العسكرية.

وأعرب عن شكره للمواقف الودية والأخوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن قضية قره باغ وتحرير الأراضي المحتلة التابعة لجمهورية آذربيجان ، وأكد أنه لا توجد عقبات أمام تطوير العلاقات وان المستقبل سيشهد تطوير التعاون بين البلدين.

وتم التأكيد في هذا اللقاء على أهمية الجوار وحدود الصداقة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية آذربيجان ، وتم الاشارة ايضا الى أن هذه هي دول المنطقة التي تتعاون وتتشارك في جميع المواقف وتبقى معًا في أفراحها واتراحها وليس كالقوى العظمى التي تاتي من خارج المنطقة ولاتفكر سوى بمصالحها الخاصة ، وكلما أدركوا أنه ليس لديهم مصالح ، يتخلون عن المنطقة ، كما هو الحال الآن في أفغانستان حيث تخلت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية عن الشعب الافغاني المضطهد بعد سنوات طويلة من التواجد والاستغلال، وتركته يواجه لوحده المصاعب والمعاناة.

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