حماس: القصف الإسرائيلي يدل على التخبط والفشل

العالم - فلسطين

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان لـ"قدس برس" إن "قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لقطاع غزة، وترويع الآمنين من النساء والأطفال والشيوخ؛ يدلل على تخبط الاحتلال وفشله إزاء صمود وثبات شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "شعبنا ومقاومتنا الباسلة على قدر التحدي، وستفشل رهانات الاحتلال على هذه الغارات، وعلى غيرها من الانتهاكات، كتشديد الحصار وعدم الاعمار".

وتابع رضوان: "نحن مستمرون، ولن يزيدنا القصف وتشديد الحصار إلا مزيدا من العزيمة والإصرار لانتزاع حقوقنا المشروعة والمسلوبة".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، غارات على أربعة مواقع، اثنان منها في مدينة خانيونس (جنوب)، وموقع في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وموقع في بلدة جباليا (شمال)، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ العام 2006.