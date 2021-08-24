الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. حركة الأمة تدعو لولادة حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأزمات المستفحلة

لبنان.. حركة الأمة تدعو لولادة حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأزمات المستفحلة
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

رأت حركة "الأمة"، في بيان أن "سفينة المحروقات التي أعلن عنها قائد المقاومة، أصابت وهي ما تزال تمخر البحار عجرفة الإدارة الأميركية ورهانها على مزيد من الحصار على لبنان، كما أصابت أتباعها في لبنان والمنطقة بالخيبة، ولهذا تحركت السفيرة الأميركية في بيروت على عجل، محاوِلة تبرير العدوان المجرم على لبنان في نفس الوقت الذي كان يلطح العار والهزيمة الوجه الأميركي في أفغانستان".

العالم- لبنان

ولفتت إلى أن "تبريرات السفيرة الأميركية، وتوقيت موقفها المشبوه، إدانة للادارة الأميركية التي تسهم في حصار لبنان لمنعه عن أي استفادة من سوريا، وتجفيفها وصول المال إلى لبنان، بما فيه أموال المغتربين اللبنانيين، بالإضافة إلى منع تزويد الوطن الصغير بالمحروقات".

وأشارت إلى أن "أتباع واشنطن الداخليين الذي يروجون ويسوقون للموقف الأميركي، ويهولون على اللبنانيين بالعقوبات والحصار، هم أنفسهم عرفنا مواقفهم في حرب تموز-آب، كما في مختلف مواقفهم السياسية والاقتصادية التي تصب في مصالح الليبرالية المتوحشة، لكن كما أصابتهم الخيبة دائما، ستصيبهم مجددا، فنحن في عصر المقاومة التي تملك قرارها وإدارتها وقوتها، فتنتصر وترسم معادلات القوة والردع في مواجهة أعداء الوطن والأمة".

وإذ دعت "إلى ضرورة ولادة حكومة إنقاذ وطني بسرعة، تتصدى للأزمات المستفحلة، نبهت من سياسات المزايدة، والبحث عن المغانم الوزارية، شددت على ضرورة الابتعاد عن خطابات الحقد والكراهية".

روابط ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: "نحن بحاجة لاغتيال السنوار"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الجهاد تنعى الشهيد حشاش وتشيد بتصدي شبان مخيم بلاطة للاحتلال

الهندي: الشعب الفلسطيني سيحقق نصره والعالم يشهد تغيرات كثيرة

الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل في منشآت ومنازل ببيت لحم وسلفيت

البطش يدعو الى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي لدى السلطة الفلسطينية

تحالف الفتح: الطارمية خاصرة داعش الرئيسية بعد حمرين

الصحة العراقية تسجل 75 وفاة و 7670 إصابة جديدة بكورونا