بيان رسمي بعد طبخة "مندي الكنغر" التي أثارت استهجان السعوديين

العالم - السعودية

وتبرز مقاطع الفيديو مجموعة الشباب وهم يجهزون الحيوان المشهور في أستراليا للذبح، ومن ثم سلخه وتتبيله، وشيّه، ليتربع فوق أرز المندي، وهي أكلة يمنية الأصل منتشرة في الخليج، ترافقها عادة لحوم الغنم والماعز أو الدجاج.

ويظهر أحدهم وهو يروج للوليمة قائلاً إنّ لحم الكنغر من أغنى اللحوم في البروتين، وأقلها في الدهون.

غير أنّ النقاشات التي فجرتها وليمة "مندي الكنغر" أخذت منحى آخر ذا بعد قانوني يتعلق باستخدام حيوانات استوردت للتربية، لا للذبح كما يقع مع المواشي التي تستورد من المزارع.

وهنا حسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية الأمر، في بيان نشره السبت، أكد فيه أنّ ذبح كنغر وطبخه وجبة طعام مخالف لنص قانون البيئة الذي "يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية".

وأضاف البيان أنّ ما جرى "مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وأنّ المركز قام بالترخيص لهذا الكائن بغرض البيع والتربية فقط"، مشيراً إلى أنه أبلغ وزارة الداخلية بالواقعة المثبتة في فيديوهات ليجرى ضبط المخالفين.

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للحياة الفطرية بندر الفالح إنّ ذبح حيوان الكنغر "ليس نظامياً"، وإنّ المركز أصدر تراخيص لكائنات محددة في هذا الشأن، ليس بينها الكنغر.