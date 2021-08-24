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حركة حماس: الغارات الأخيرة على غزة دليل على تخبط الاحتلال

حركة حماس: الغارات الأخيرة على غزة دليل على تخبط الاحتلال
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن غارات الاحتلال على قطاع غزة، ليلة أمس، دليل على تخبطه وفشله، في وقت أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم، الثلاثاء، اتصالات مع مسؤولين مصريين لبحث التطورات الأخيرة في القطاع.

العالم-فلسطين

ونقلت قناة "الأقصى" عن مصادر مطلعة قولها "إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الإخوة في مصر بشأن التطورات الأخيرة في غزة".

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان "قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لقطاع غزة، وترويع الآمنين من النساء والأطفال والشيوخ، يدلل على تخبط الاحتلال وفشله إزاء صمود وثبات شعبنا".

وأضاف: شعبنا ومقاومتنا الباسلة على قدر التحدي، وستفشل رهانات الاحتلال على هذه الغارات، وعلى غيرها من الانتهاكات، كتشديد الحصار وتعطيل إعادة إعمار القطاع.

وكان الطيران الحربي التابع للاحتلال قد شن، ليلة الثلاثاء، غارات على 4 مواقع في قطاع غزة.

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