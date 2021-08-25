اميركا... عضوان في الكونغرس يقومان بزيارة مفاجئة لمطار كابل

العالم - الاميركيتان

واستمرت زيارة النائب الديمقراطي سيث مولتون والجمهوري بيتر ميير، بعد أن وصلا على متن رحلة إلى مطار كابل يوم الثلاثاء، عدة ساعات، ولم يكشفا عنها إلا بعد مغادرتهما.

وقال النائبان في بيان لهما، إن هدف زيارتهما كان جمع المعلومات حول سير عملية الإجلاء.

وأوضحا أنهما كانا يسعيان لحث الرئيس جو بايدن على تمديد المهلة لإجلاء الأمريكيين والأفغان من كابل إلى ما بعد 31 أغسطس.

ووفقا لمصادر وكالة "أسوشيتد برس" فإن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين والبيت الأبيض أعربوا عن غضبهم إزاء الزيارة التي قام بها المشرعان، لأنها جرت بدون أي تنسيق مع الدبلوماسيين أو العسكريين المسؤولين عن الإجلاء.