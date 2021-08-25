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عودة الخلافات بين آل الحريري في صيدا

عودة الخلافات بين آل الحريري في صيدا
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

عادت الخلافات داخل عائلة الرئيس رفيق الحريري الى الواجهة في مدينة صيدا جنوب لبنان.

العالم_لبنان

وفي هذا السياق، تحدّثت مصادر صيداوية لموقع لعهد الإخباري اليوم الاربعاء عن مطالبة محامي بهاء الحريري النائب بهية الحريري وقيادة تيار المستقبل في صيدا بإخلاء وتسليم العقارات التي يملكها والتي تشغلها النائب والتيار الى أصحابها.

هذا الأمر دفع بالأخيرة الى إجراء الاتصالات اللازمة مع أصدقاء مشتركين بينها وبين بهاء لتجميد قراره، وخصوصًا في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وعمّته بهية لضغط سياسي ومالي في ظل تراجع شعبيتهم في معظم المناطق اللبنانية.

وبحسب معلومات العهد، قرار بهاء الحريري لا زال قائمًا ولم يُجمّد.

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