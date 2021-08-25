الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن يلغي كافة اجراءات الحظر المتعلقة بكورونا في بداية ايلول

الأردن يلغي كافة اجراءات الحظر المتعلقة بكورونا في بداية ايلول
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

قال وزيـر الـدولـة لشـؤون الإعـلام والاتصـال، في الأردن، صخـر دوديـن، إنه بناء على خطة الحكومة ستلغى جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا مع بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

العالم - الأردن

وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي، مع إذاعة "أمن أف أم"، ونقلتها وكالة "عمون"، أنه "بناء على خطة الحكومة ستلغى كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100% باستثناء صالات الأفراح والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%".

وأشار الوزير إلى أن "الحركة الاقتصادية في يوليو/ تموز الماضي وأغسطس/ آب الحالي، عادت بشكل أفضل وهناك الكثير من المؤشرات تشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي".

ولفت دودين إلى أنه "في الأول من سبتمبر/ أيلول، سيعود 2 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة الوجاهية"، مشيرا إلى أن "أكثر من 80% من الكوادر التدريسة تلقوا المطعوم فيما تلقى المطعوم من الفئة العمرية 12-17 حوالي 80 ألف متلق".

وقال وزيـر الـدولـة لشـؤون الإعـلام والاتصـال، إنه خلال اليومين المقبلين، ستعلن الحكومة إجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة.

ودعا الوزير المواطنين إلى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

أحدث إحصائيات كورونا في الأردن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا... توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة "إس-400" هذا العام

دبلوماسي ايراني: ارساء الاستقرار في افغانستان رغبة مشتركة لطهران واسلام اباد

شاهد:هل سيحاسَب بايدن بسبب فوضی الانسحاب من افغانستان؟

حماس: عمليات المقاومة بالضفة وغزة لن تتوقف

خطيب زادة: ايران عازمة على بناء عالم خال من العنف والتطرف

الاتحاد العالمي للصلب: انتاج ايران نما 10 بالمئة