مقتل واعتقال 9 دواعش بينهم قياديان في العراق

العالم - العراق

وقال رسول في بيان، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وبإشراف مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت تشكيلات الجهاز، واجبات نوعية في مُحافظات عدة قُتل فيها عُنصرين وإلقي القبض على ٧ آخرين من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وبمعلومات استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية أسفرت عن قتل عُنصرين إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في عصابات داعـش الإرهابية بالقُرب من بحيرة نارين - مُحافظة ديالى".

واضاف البيان، ان" جهاز مُكافحة الإرهاب باشر بعمليات إلقاء القبض على بقايا داعـش حيثُ أبتدأت الواجبات في العاصمة بغداد بعد الإطاحة بـ ٤ إرهابيين في الطارمية - ابو غريب - حي الفرات - الرضوانية، فيما نفذ الجهاز واجبات مُتفرقة في مُحافظات الأنبار - نينوى - كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على ٣ إرهابيين".

واضاف رسول، ان "أمن العراق وشعبه هي المسؤولية الحتمية التي تقع على عاتق الأجهزة الأمنية ومن ضمنهم جهاز مُكافحة الإرهاب"، مبينآ إن"توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة واضحة للجميع بالحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، ومستمرون بالعمليات حتى نتطهر كامل أراضي البلاد من دنس هؤلاء المُتخلفين المُتطرفين".