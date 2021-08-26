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استراليا تحذر من خطر هجوم ارهابي قرب مطار كابول

استراليا تحذر من خطر هجوم ارهابي قرب مطار كابول
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، اليوم الخميس، إن هناك تهديدا كبيرا بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول.

العالم-آسيا والباسفيك

ولذلك حثت كانبيرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.

يأتي ذلك بعد بعد وقت قليل اليوم، لتحذير أمني من السفارة الأمريكية في كابول، للأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

ودعت أيضا السفارة الأمريكيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.

وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها ذلك للمواطنين، بسبب التهديدات خارج مطار كابول.

وقال دبلوماسي بحلف شمال الأطلسي لوكالة رويترز إن جماعة طالبان تعهدت بضمان الأمن خارج مطار كابول، لكن تقارير المخابرات تشير لتهديدات وشيكة من تنظيم "داعش" لا يمكن تجاهلها.

وحذرت إدارة بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم "داعش" ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرا متزايدا مع سعيها للانتهاء من عمليات الإجلاء قبل انقضاء مهلة في 31 أغسطس/آب.

وأضاف، "كلما استطعنا الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا".

وسيطرت طالبان على كابول في 15 أغسطس بعد فترة من الانسحاب الاميركي من افغانستان الذي جاء في ظل هزيمتها في هذا البلد.

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