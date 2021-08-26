شاهد.. دبلوماسي ايراني سابق: امريكا ستترك الساحة لطالبان

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وأضاف اماني خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الأمريكيين اليوم يريدون الخروج من افغانستان سواء بحصول توافق او عدم حصوله ليتركوا الساحة لطالبان لكي تعمم سلطتها على كل افغانستان مشيراً الى وجود قوة طالبان على الارض الواقع.

وصرح اماني بأن الامريكيين اتفقوا مع الاطراف الافغانية لضمان خروج آمن من افغانستان مضيفاً بأن المسؤوليين الامريكيين يؤكدون خروجهم من افغانستان حتى نهاية الشهر الحالي.

وشكك اماني حول قدرة جماعة طالبان على تشكيل الحكومة لوحدها وتعميمها وايجاد وحدة الصف بين المكونات الافغانية حيث تسعى الحكومة الامريكية لتفريق الناس واعادة الخلافات السابقة وتحريضهم على البعض.

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