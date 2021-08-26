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العراق.. الإطاحة بمجموعة مبتزة كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات

العراق.. الإطاحة بمجموعة مبتزة كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

كشف مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم الخميس، الإطاحة بمجموعة مبتزة كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات والفوضى السياسية.

العالم - العراق

وذكر المجلس في بيان، أن "تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت الى كشف مجموعة اشخاص يحترفون الابتزاز الالكتروني، كان هدفها الاول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية".

واضاف البيان، أن "هذه المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية".

ولفت الى، أن "أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي".

واشار البيان الى، أنه "تم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليغرام من قبل احد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية".

وبحسب البيان، فإن "التحقيقاتُ نتج عنها اعتراف اثنين من اصل ثلاثة متهمين حالياً"، مبينا انهم "موقوفون حالياً، بعد اعتراف مدعوم بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الالكترونية، ولايزال التحقيق مستمر لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة".

واوضح، أن "المجموعة استعانت بمجموعة خبراء لأجل محاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي".

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