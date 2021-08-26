وزير المالية العراقي يكشف تفاصيل عن عملية تغيير سعر الصرف

العالم - العراق

وقال علاوي في مقابلة مع عدد من وسائل الاعلام بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف مرت بخمسة ظروف استثنائية"، مبينا "اننا دخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي".

واضاف ان "الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة"، مشيرا الى ان "أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة".

وتابع "عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة"، لافتا الى ان "عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة".

واكد علاوي ان "سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها"، موضحا "اننا بدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك".

وبين ان "سياستنا المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى"، لافتا الى ان "سياستنا هي الاستقرار في سعر الصرف وسوف ندافع عنه".

وذكر ان "هناك تنسيق مع البنك المركزي والتعاون ضروري بين السياستين المالية والنقدية"، مشيرا الى ان "العراق خرج بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب.

واوضح ان "زيارتنا الأخير إلى البنك الدولي لم نطلب فيها أي قرض"، مبينا ان "وضع العراقي المالي أفضل".

وبشأن التزامات منطقة كردستان العراق، اكد وزير المالية ان "كردستان لم ينفذ التزاماته بشأن دفع أقيام النفط".