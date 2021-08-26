طوكيو تعلق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح 'موديرنا' الأميركي

العالم - كورونا في العالم

وأعلنت طوكيو تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لوباء كوفيد-19 بعد تقارير عن مواد ملوثة في ثلاث شحنات وزعت في البلد.

وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان أنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة".

تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة

وفي روسيا، سجّلت موسكو الخميس حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء، في ظل حملة تحصين بطيئة وغياب القيود الصحية رغم انتشار المتحورة دلتا.- أكثر من ألف إصابة في أستراليا.

وسجّلت أستراليا الخميس أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة وذلك بسبب تفشي المتحوّرة دلتا في سيدني.

وتخطى عدد المصابين في الموجة الوبائية التي بدأت في سيدني في منتصف حزيران/يونيو 15 ألفا. علما بأن هذه الموجة تمدّدت إلى مدن عدة ما استدعى إعادة فرض القيود والحجر في جنوب غرب أستراليا.

لكن رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجليان أعلنت تخفيف القيود عن الملقحين اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تدافع عن استراتيجية البلاد

دافعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن الخميس عن استراتيجية "صفر كوفيد"، في حين تشهد البلاد تفشيا للمتحورة دلتا الأكثر قدرة على نقل العدوى بما يثير تساؤلات حول فاعلية هذا النهج الذي كان إلى الأمس القريب قد تكلل بالنجاح.

وبعد ستة أشهر لم تسجّل خلالها أي إصابة محلية، تم رصد إصابة في أوكلاند الأسبوع الماضي مما أفضى إلى أكبر بؤرة وبائية في البلاد، وقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين الخميس 277 شخصا.

جرعة ثالثة لنزلاء دور رعاية المسنين في فرنسا

في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس الخميس أنه تقرر إعطاء جرعة لقاحية ثالثة لنزلاء دور رعاية المسنين اعتبارا من 13 أيلول/سبتمبر.

أكثر من 4,46 ملايين وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,461,431 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (632,272)، تليها البرازيل بتسجيلها 576,645 وفاة، ثم الهند مع 436,365 وفاة، والمكسيك مع 255,452 وفاة، والبيرو مع 198,031 وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.