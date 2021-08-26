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وفاة الموسيقار العراقي فتح الله احمد

وفاة الموسيقار العراقي فتح الله احمد
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

نعت نقابة الفنانين العراقيين الموسيقار فتح الله أحمد الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

العالم - منوعات

ولد أحمد بمدينة كركوك في يوليو 1957 لأبوين تركمانيين وانضم إلى الفرقة القومية التركمانية التي كان لها أكبر الأثر في مشواره الفني ثم الفرقة السيمفونية العراقية كعازف على آلة التشيللو عام 1977.

عمل بدائرة الثقافة والسياحة العراقية وكان يحاضر في العديد من الجامعات كما شغل في السابق منصب عميد معهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

تعاون مع عدد من المغنين العرب وقاد لفترة طويلة الفرقة الموسيقية للمطرب كاظم الساهر وقام بتوزيع ألحان الكثير من أغاني المطرب العرقي الشهير.

ومن أشهر الأغاني التي وزعها للساهر (سلامتك من الآه) و(في مدرسة الحب) و(زيديني عشقا) و(قولي أحبك) و(حبيبتي والمطر) و(المحكمة).

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