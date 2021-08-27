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كمين يطيح بعنصر بارز من بقايا خلايا 'داعش' شمالي الفلوجة

كمين يطيح بعنصر بارز من بقايا خلايا 'داعش' شمالي الفلوجة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر امني عراقي في محافظة الانبار، عن اعتقال عنصر بارز من خلايا إرهابيي "داعش" بكمين شمالي مدينة الفلوجة .

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز” أمس الخميس، ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة نصبت كمين لعنصر بارز من بقايا خلايا تنظيم داعش الارهابي حال معرفة مكان تواجدهم في منطقة ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين يعد من ابرز خلايا داعش الارهابي ويصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيم ، مبينا ان” عملية اعتقال المطلوب وفق المادة 4/ ارهاب جاء على خلفية ورود معلومات استخبارية اكدت تواجده في المنطقة المستهدفة وتم اعتقاله بصورة مفاجئة ، موضحا ان” القوات الامنية فتحت تحقيق موسع مع المعتقل بعد نقله الى احدى مراكز الاحتجاز الامني لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الجرائم التي ارتكبها ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار ومعرفة اختباء بقية عناصرهم”.

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