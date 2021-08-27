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بمشاركة إسماعيل هنية و خالد مشعل..

تشييع جثمان القيادي في حماس "إبراهيم غوشة" في العاصمة عمان

تشييع جثمان القيادي في حماس
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "المجاهد الكبير" المهندس إبراهيم داود غوشة، الذي وافته المنية يوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان نعيٍ: "إن غوشة توفي عن عمر يناهز الخامسة والثمانين عاما، قضاها منذ نعومة أظفاره في خدمة قضايا شعبه ووطنه وأمّته، في فلسطين والأردن".

بدورها،نعى حزب "جبهة العمل الإسلامي" أكبر حزب سياسي ينشط في الأردن، القياديَّ في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إبراهيم غوشة.

وقال الحزب في بيان: "ينعى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة وأعضاء المكتب التنفيذي وكافة كوادر الحزب، الداعية والمجاهد الكبير المهندس إبراهيم داود غوشة، والذي قضى عمره في الدفاع عن فلسطين والمقدسات ومقاومة الاحتلال الصهيوني".

وتوفي غوشة، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنيّة عمّان، وهو أحد أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن عمر ناهز (85 عاما).

ومن المقرر أن يشيّع جثمان "غوشة"، الذي شغل عدة مواقع قيادية في حركة "حماس"، وكان أول ناطق رسمي باسم الحركة، اليوم عقب صلاة الجمعة ، من مسجد الجامعة الأردنية، وسط العاصمة عمان وذلك بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وعدد من قيادات الحركة.

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