الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكم بأقصى عقوبة على لاجئ سوري بألمانيا.. والسبب

الحكم بأقصى عقوبة على لاجئ سوري بألمانيا.. والسبب
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

بعد 22 جلسة محاكمة، أصدرت المحكمة العليا في دورسلدورف أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني بحق متهم سوري كما قضت بحبس شريك له، بعد أن ثبت لديها إدانتهما في قتل ضابط سوري وتوثيق الجريمة بالفيديو.

العالم - سوريا

قضت محكمة ألمانية يوم الخميس بحبس سوري ينتمي إلى “جبهة النصرة” الارهابي، الفرع السوري لتنظيم القاعدة الارهابي، بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط في الجيش السوري في جريمة موثّقة بالفيديو.

ودانت محكمة الولاية العليا بمدينة دوسلدورف متّهما ثانيا هو سامي ا. س. (36 عاما) بالحبس تسع سنوات لتوثيقه بالفيديو عملية القتل التي ارتكبت في يوليو/ تموز 2012.

وكان الرجلان قد أوقفا في 13 يوليو/ تموز 2020 في ناومبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت (شرق ألمانيا) وإيسن بولاية شمال الراين ويتسفاليا (غرب ألمانيا).

ولم تعطَ أي تفاصيل حول ظروف دخولهما إلى ألمانيا التي استقبلت منذ اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011 نحو 800 ألف سوري.

ودانت المحكمة المتّهم الأساسي في القضية وهو خضر ا. ك. (43 عاما) بتهمة إعدام ضابط في الجيش السوري بعد التعذيب. وتم توثيق عملية الإعدام بواسطة فيديو بث على الإنترنت.

وقد صدر الحكم بعد 22 جلسة محاكمة، وهو ليس واجب النفاذ بعد. وكان محامو الدفاع عن كلا المتهمين قد طلبوا تبرئتهما، بينما طلبت النيابة العامة حبس المتّهمَين مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة في القانون الألماني، الذي لا توجد به عقوبة الإعدام.

روابط ذات صلة

بعد سرقة 'شقا عمرها'.. اعلامية سورية تناشد الرئيس بالتدخل

قياديو 'قسد' يرحبون بحديث الرئيس الأسد عن 'اللامركزية'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا تستعد لشن هجمات على داعش في أفغانستان

عكر تعرب عن ثقتها في نجاح عبد اللهيان بمهمته

ناشطون يتظاهرون أمام البيت الأبيض ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال

الحكم بأقصى عقوبة على لاجئ سوري بألمانيا.. والسبب

شاهد.. قمة اقليمية ودولية ستعقد في بغداد غداً

الحشد الشعبي والقوات الامنية تشن عمليات تمشيط وتطهير لأيسر الشرقاط