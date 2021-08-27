في انتظار كلمة سيد القاومة.. لبنان على موعد مع النصر

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ووصل وسمي "#التحرير_الثاني ، #من_نصر_الي_نصر " قائمة الوسوم الاعلى تداولا في لبنان ، حيث تحررت منطقة جرود القلمون وجرود عرسال شرق لبنان قبل اربعة سنوات من الجماعات الارهابية ضمن معارك التحرير الثاني التي دفعت الخطر عن اللبنانيين.

ويتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني.

ويحتفل لبنان بالذكرى الرابعة للتحرير الثاني الذي أنهى احتلال التنظيمات الإرهابية لمساحة من الأرض تعادل مساحة الشريط الحدودي وتقارب 10% من مساحة لبنان، وامتد لخمس سنوات بين عامي 2012 و 2017، وكما كانت المقاومة القوة الطليعية التي فتحت مسار التحرير الأول كانت تلك القوة التي فرضت إيقاع التحرير الثاني.

وكما أكد التحرير الأول معادلة الشعب والجيش والمقاومة أكد التحرير الثاني، وكما خرج لبنان مرفوع الرأس في معركته مع الاحتلال الأول رغم تفاوت الإمكانات وحجم الدعم الخارجي للاحتلال، خرج لبنان مرفوع الرأس من الاحتلال الثاني رغم ما ثبت من أنّ هذا الاحتلال امتداد لحلف غربي عربي مالي وأمني كان يهدف لوضع اليد على ساحل المتوسط السوري واللبناني عبر الجماعات الإرهابية، بينما لم ينل لبنان من الخارج الذي زعم محاربة الإرهاب الا الكلام. فقد تمكن رجال المقاومة من تحقيق النصر للبنان وتطهيرها من الجماعات الارهابية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي احيوا هذه الذكرى واكدوا على ان سيد المقاومة السيد نصرالله ورجال المقاومة حققوا النصر لكل اللبنانيين ولحماية الوطن وانه لولا جهدهم المبذول لما كان التحرير الثاني من الإرهاب التكفيري.

وغردت "سحر حسين غدار" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "اكتبوها في كل زوايا الوطن: 28 آب 2017 تم تحرير الجرود اللبنانية من آخر إرهابي تكفيري وعادت الأرض إلى الحضن اللبناني مجدداً رغماً عن كل من تواطىء على دماءنا ودماء العسكريين والمقاوميين من أبناءنا..".

فيما غرد "Mohammad Hussein" : "من تحرير إلى تحرير و #من_نصر_إلى_نصر ، شعبنا الصابر يشهد ،وقرى الجنوب والبقاع تشهد ، وسوريا العزيزة تشهد، وكل حجرٍ وشجرٍ وحبّة ترابٍ تشهد ..حيث يطأ حزب الله برجليه يزهر النصر من خلفه لينتشر شذاه .. فتنشقوا عطر النصر وعبق الفجر المزهو بالكرامة".

واضاف في تغريدة اخرى :"من نصر تموز إلى نصر الجرود ، تثبت المقاومة المعادلات بأن الوطن كله بحضانتها من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه .. المقاومة للجميع ولحماية الجميع وهذا الوطن يرتوي بدماء الشهداء الأعزاء لينبت عزةً وكرامةً ويضيء فجره مثل خيط الشمس يخترق كل ظلام".

وكتب "khalil nasrallah" في تغريدة له : "في ذكرى #التحرير_الثاني لا بد من استذكار كل قطرة دم زرعت عند الحدود. ووقفة احترام لشهدائنا في المقاومة والجيشين #السوري و #اللبناني.وقبلة على جبين كل #جريح. وتحية لكل مجاهد وجندي وضابط قاتل هناك. ولكل من آزر المقاتلين من الناس. وفي الذكرى، الخزي والعار لأتباع #السفارات".

وغردت "T@h@ni" : "لولا البذل المقاوم على مر ١٨ عاماً ما كان التحرير الأول من الاحتلال الصهيوني ولولا الذين آمنوا بربهم وبقرار قيادتهم نحو الجرود لما كان التحرير الثاني من الإرهاب التكفيري كنا حيث يجب أن نكون استلحاقاً في مقاومة الاحتلال والإرهاب وفي الحالتين كان النصر حليفنا".