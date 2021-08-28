أمير عثماني ينصح السوريين في تركيا: لا تنظروا للنساء التركيات واخفضوا أصواتكم؟!

العالم - سوريا



وقال “أورهان” إن “أهم نصيحة هي عدم التدخل في السياسية، وتجنب مدح الرئيس التركي “أردوغان” وعدم معاداة الحزب الجمهوري المعـارض، المناهض لوجود اللاجئين السوريين في البلاد.

ونصح “أورهان”، بلهجته الشامية، السوريين بعدم التكلم عن “مصطفى كمال أتاتورك” مؤسس الجمهورية التركية.

وطلب من الشباب السوريين “تجنب النظر إلى أي سيدة تركية حتى لو بلغت من العمر 80 عاماً، والتكلم بصوت منخفض في التجمعات الشبابية المثيرة لريبة أي شخص، والتي تأتي منها الكثير من الشكاوي”.

وأكد “أورهان” أن “أي حركة ولو كانت بسيطة من قبل السوريين في المدن التركية ستسبب مشاكل كبيرة”، كذلك وجه السوريين إلى “عدم التفاعل مع الكلام الموجه لهم في الشارع، لأن أي كلمة صغيرة تصبح مشـكلة كبيرة”.

وكشف أن “فئة معينة من الأتراك تنتظر وقوع أي مشكلة، خاصة إذوما تبعها من حوادث سرقة، استغلها البعض واتهم بها السوريين”، وشدد على ضرورة “عدم الرد من قبل السوريين على مثل هذه الاتهامات أو المطالبة بالأدلة”.

وأنهى “أورهان” المقطع المصور، برجاء “تحلي السوريين بالصبر، والانتباه بشدة خلال الفترة القادمة”.

وكان “أورهان” عاش في دمشق منذ مولده، وعمل مستشاراً في الدراما السورية التي تناولت فترة الاحتلال العثماني للبلاد وهو الحفيد الرابع والثلاثين للسلطنة العثمانية، ولد في دمشق وعاش فيها فترة من الزمن.

الجدير بالذكر أن العديد من السوريين وقعوا ضحايا لجرائم عنصرية على يد أتراك، تناولت الأرواح والممتلكات والأعمال، ولا يزال السوريون يعانون منها بين فترة وأخرى.