استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجراحه شرق مدينة غزة

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان لها، صباح اليوم السبت: إن "الطفل عمر حسن أبو النيل (12 عاما)، استشهد متأثرًا بجراحه، التي أصيب بها، السبت الماضي، شرق مدينة غزة".



وباستشهاد "أبو النيل"، يرتفع عدد شهداء قمع قوات الاحتلال للمسيرة السلمية شرق غزة إلى شهيدين، بعد ارتقاء الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا، متأثرا بجروح أصيب بها على مقربة من الشريط الحدودي.



وكان 41 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، التي قمعت تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.