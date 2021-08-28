أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 28 اغسطس 2021

ايران...

رئيس الجمهورية بأول إجتماع للحكومة الجديدة .. الأولوية لتسريع التلقيح ضد كورونا ورفع مستوى المعيشة

رويش ملت ..

وزير الدفاع بالحكومة الجديدة .. سنواصل مسار تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية وقدرات الردع الإستراتيجية

وطن امروز ..

إدارة بايدن في مأزق.. تزايد وفيات كورونا وتلوث لقاح مودرنا ومصرع جنود أمريكيين بكابول

مردم سالاري ..

بايدن يواجه هزات إرتدادية شديدة بواشنطن إثر زلزال تفجيرات كابول

جمهوري اسلامي ..

هلع وفوضى أمنية وعدم إستقرار في كل أرجاء أفغانستان و170 قتيلا وجريحا بتفجيري كابول

خراسان ..

مؤتمر بغداد يبدأ أعماله اليوم بمشاركة إيران ومصر والسعودية وقطر والعديد من بلدان المنطقة

آرمان ملي ...

الرئيس العراقي يؤكد أن مؤتمر بغداد سيساهم في الحد من أجواء التوتر بالمنطقة

اطلاعات ..

هجمات يمنية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على مواقع التحالف السعودي في محافظة مأرب

جام جم ..

فضيحة مدوية للقاحات الأمريكية.. اليابان توقف إستخدام لقاح مودرنا الأمريكي المضاد لكورونا لتلوثه

كيهان ..

إنفجارات غامضة في مستودعات ذخيرة حربية في كازاخستان توقع عشرات الضحايا

ابرار ..

إيران تشجب بشدة التفجيرات الإرهابية في مطار كابول

ابتكار ..

حمام دم في كابول وبايدن يواجه إنتقادات داخلية حادة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبتالصحافة الایرانیةايران ..

صحيفة ايران كتبت عن تداعيات وانعكاسات التفجيرات الاخيرة في مطار كابول على الداخل الامريكي في مقالها، إنفجار في كابول , وشعور بالعار بواشنطن،.. احلام الرئيس الامريكي جو بايدن بالخروج من المستنقع الافغاني الذي اوجدته امريكا نفسها لم تستغرق طويلا لتتحول الى كابوس في الواقع.

إن إنفجاري كابول الإنتحاريين أوجدا تسونامي إنتقادات داخلية حادة لبايدن وإدارته في الولايات المتحدة وإنتقادات دولية أيضا ان بايدن متهم اليوم في امريكا بالعجز والضعف وحتى بالافتقار للاهلية اللازمة للمنصب الرئاسي , واتهامات تقول انه مرغ ما تبقى من سمعة ومكانة دولية لامريكا في الوحل .

وليس هذا فحسب بل ان هناك مطالبات في الكونغرس لمسائلته ومسائلة عدد من وزرائه ايضا , وهناك من يطرح موضوع اقالته في نفس الوقت.

ان ما يحدث في امريكا في هذا السياق يعكس شعورا عميقا بالعار للفشل الذريع بافغانستان والفشل حتى في ضمان امن جلاء يشبه الهرب ليتحول الى فضيحة غرار فضيحة الهرب الامريكي من سايغون عام 1975 .

خراسان..

حول زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني لواشنطن كتبت صحيفة خراسان في مقالها، خلافات بالرؤية أكبر من الوشائج .. رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت استمع لنفس التاكيدات الامريكية المعهودة في اجتماعه مع الرئيس الامريكي جو بايدن وكذلك مع وزير خارجيته انتوني بلينكن , تاكيدات مثل دعم امريكا لهذا الكيان وضمان امنه وغير ذلك , ولكن .. طفت خلافات في الرؤية بشأن قضايا رئيسية على السطح خلال هذه الزيارة, خاصة حول الإتفاق النووي وفلسطين.

فبايدن رفض عمليا المخطط الذي طرحه بينيت بشأن سبل التعامل مع الاتفاق النووي وايران مشددا ان الاولوية للدبلوماسية , كما ان بايدن اكد على حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية وفي الوقت الذي ابدى فيه بينيت قبيل توجهه لواشنطن رفضه الكامل لاية مقترحات وحلول لصالح ايجاد دولة فلسطيتية مستقلة . والواقع هو ان بينيت لم يحقق اهدافه من وراء هذه الزيارة التي عقد امآلا عريضة عليها.

جمهوري اسلامي..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا حول، بدء مؤتمر بغداد الإقليمي أعماله اليوم، كتبت فيه .. وسط اجراءات امنية مكثفة للغاية يبدأ مؤتمر بغداد الاقليمي اعماله اليوم وسط توقعات وامآل مطروحة حول تحقيقه لنتائج ايجابية على صعيد الاجواء في المنطقة .

إن وزير الخارجية أمير عبد اللهيان يمثل إيران في هذا المؤتمر الذي تشارك فيه تركيا ومصر والسعودية وقطر وبلدان إقليمية كما دعت الحكومة العراقية روسيا وفرنسا واليابان وامريكا لحضوره بصفة مراقبين.

ان العراق البلد المضيف يعقد امالا عريضة على ايجاد ارضية مناسبة عبر هذا المؤتمر لتهدئة الاجواء الاقليمية ولتسهيل دفع الامور باتجاه حل الخلافات بين بعض بلدان المنطقة عبر المباحثات وفتح ابواب حوار اقليمي.

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها عن ضرورة، دفع القوى الغربية تعويضات لإيران، على خلفية عدم تنفيذ هذه القوى لتعهداتها في الاتفاق النووي .. وحسب الصحيفة ..الاجدر بامريكا والترويكا الاوروبية اتخاذ موقف صريح وواضح عما اذا كان هدفهما احياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حقا من وراء مفاوضات فيينا ام ان هدفهما الغائي ايجاد بديل ما عنه .

إن توضيح القوى الغربية لهدفها بصراحة سيزيل الضبابية التي تلف مفاوضات فيينا وسيمكن عندها البت في مستقبل هذا الإتفاق ان طرح اي مشروع اتفاق بديل عن الاتفاق النووي او حتى اجراء تعديلات على اتفاق عام 2015 سيؤدي الى موت هذا الاتفاق بالتاكيد والواقع هو ان طريق احياء الاتفاق النووي على ما هو عليه من دون تغيير, سيكون سالكا تماما بالغاء الحظر بالكامل وبعد التاكد من صدقية الالغاء وكذلك تقديد ضمانات لبلادنا بعدم تكرار التنصل من الاتفاق , وخيرا التعهد بدفع تعويضات عما سببه تنصل امريكا واوروبا من الاتفاق باضرار وخسائر لايران .

ارمان ملي ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة أرمان ملي في افتتاحيتها، أفغانستان في مسار فوضى أمنية... التفجيران الاخيران في مطار كابول واللذان اوقعا عدد كبير من الضحايا من مدنيين وعناصر طالبان وجنود امريكيين يعطي صورة قاتم عن مستقبل الاوضاع في افغانستان بسبب تخبط المواقف والسياسات الامريكية بالدرجة الاولى.

إن الأحداث الكارثية الأخيرة في أفغانستان هي حصيلة السياسات الأمريكية الخاطئة في المنطقة بشكل عام سياسات تمثلت بالغزو الامريكي لافغانستان عام 2001 واحتلال هذا البلد واحتلال العراق عام 2003 والتدخل الامريكي في الصومال وسوريا والى اخر القائمة , ان الارهاب التكفيري ظهر ونما وتكاثر في ظل التواجد العسكري الامريكي , والساحة الافغانية تحولت في الواقع الى مرتع لجماعات ارهابية عديدة وكل ذلك وامريكا تدعى الحرب على الارهاب. ومن الصعب التكهن فيما ستؤول اليه الامور في هذا البلد في ظل وجود هذه الجماعات التي قد تجد طالبان صعوبة بالسيطرة عليها .

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا ينقل عن محافل سياسية مؤيدة لتيار المقاومة قولها ان، إستهداف الناقلات الإيرانية يعني إستهداف السفن "الإسرائيلية"، في البحر الابيض المتوسط, وجاء في التفاصيل.

حذر حزب التوحيد العربي المعروف بتقارب مواقفه مع تيار المقاومة بلبنان من ان ايى استهداف لناقلات الوقود الايرانية المتجهة الى لبنان سيؤدي الى مواجهة كل سفن الكيان الصهيوني في البحر الابيض المتوسط لهجمات مباشرة .وفي هذا السياق .. قال زعيم حزب التوحيد وئام وهاب إن تحذيرات السيد حسن نصر الله في هذا السياق جدية وحازمة تماما.

وكان الامين العام لحزب الله لبنان قد حذر من ان ناقلات الوقود الايرانيى الى لبنان هي بمثابة ارض لبنانية واي استهداف لهاسيكون بمثابة عدوان على لبنان و سيتم الرد عليه بحزم من هذا المنطلق.