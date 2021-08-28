وزير الدفاع الايراني الجديد يتعهد بانتاج معدات جديدة

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين بعد حضوره صباح اليوم السبت في مبنى وزارة الدفاع لبدء مهام عمله، اشاد العميد آشتياني باجراءات العميد حاتمي القيمة خلال الاعوام الاربعة الماضية وقال: ان العميد حاتمي نفذ الكثير من المشاريع خلال الاعوام الاخيرة وساواصل انا ايضا الطريق الذي مضى فيه.

واعتبر احدى المهام الرئيسية لوزارة الدفاع هي تقوية القدرات القتالية عن طريق الارتقاء بالمنظومات الدفاعية ازاء التهديدات العسكرية وشبه العسكرية وقال: ان وزارة الدفاع حققت خلال الاعوام الاربعة الماضية منجزات جيدة وسنبذل نحن ايضا جهودا مضاعفة في جميع المجالات خاصة الابحاث وتصميم وانتاج وعرض معدات جديدة.

وصرح بان من اولويات وزارة الدفاع الاستفادة الجادة من طاقات القطاعين الحكومي والخاص والشركات المعرفية واضاف: سنبذل قصارى جهودنا للاستفادة من هذه الطاقات القيمة وكذلك في مجال نقل التكنولوجيا الى المجموعات الاخرى في البلاد.

كما اعتبر موضوع الدبلوماسية الدفاعية والصحة والهندسة الدفاعية وبذل الاهتمام الخاص بمعيشة المنتسبين وصادرات المنتوجات الدفاعية والاستفادة من الارصدة البشرية القيمة كاحتياطي استراتيجي، اعتبرها من من اهم اولويات وزارة الدفاع واضاف: انه وعن طريق العلاقة والتعاطي الوثيق بين وزارة الدفاع ومجموعة القوات المسلحة يجب تحديد الحاجات بدقة ووفق متطلباتها وتحقيق قفزة بعدة اضعاف في هذا المجال.

وصرح بانه تم تحقيق نجاحات جيدة في مجال انتاج لقاح كورونا باعتباره من اولويات البلاد الاساسية وقال: ان انتاج لقاح "فخرا" المضاد لفيروس كورونا بلغ مراحله النهائية وسنصل في المستقبل القريب جدا الى الانتاج واسع النطاق له ان شاء الله تعالى.