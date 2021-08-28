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وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احترام سيادة العراق

وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احترام سيادة العراق
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه.

وقال بن فرحان خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أن "روابطنا مع العراق تاريخية نابعة من حسن الجوار والمصالح المشتركة".

واكد على "دعم الحكومة العراقية بما يضمن استقرار العراق ووحدة اراضيه".

واشار الى ان دولته "مستمرة بالتنسيق مع العراق لمواجهة التطرف".

واشار وزير الخارجية السعودي الى، ان "ما تشهده المنطقة يستدعي رفع مستوى التنسيق".

وبين، ان "السعودية تدعم جهود العراق في محاربة داعش والسيطرة على السلاح المنفلت".

وختم بن فرحان، "ماضون في التنسيق مع العراق ودول المنطقة لمكافحة التطرف والإرهاب".

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