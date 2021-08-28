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العميد صباحي فرد: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة المنظومات الصاروخية في البلاد

العميد صباحي فرد: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة المنظومات الصاروخية في البلاد
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العميد عليرضا صبا حي فرد" : نحن نجحنا في نطور منظوماتنا الصاروخية وتوطين صناعتها عبر تحويل الحظر الجائر الذي يفرضة العدو علينا الى فرص مواتية.

العالم - ايران

وفي تصريحه على هامش تفقد موقع منظومة "صواريخ - اس 200" للدفاع الجوي اليوم السبت؛ اعرب "العميد صباحي فرد" عن سعادته لحجم التقدم الحاصل في مجال الدفاع الجوي الايراني وتطوير الانتاح المحلي للمنظومات الصاروخية.

وقال : ان كافة الوحدات التابعة لقوة الدفاع الجوي على صعيد البلاد، تتمتع اليوم باحدث الاجهزة والاليات المصنعة محليا، كما في مجال الطاقات البشرية لدينا كوادر شبابية متدربة ومختصة الى جانب زملائهم المخضرمين؛ ما ادى الى هذا الكم من التقدم على صعيد الدفاع الجوي وصون الاجواء الايرانية.

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العميد صباحي فرد: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة المنظومات الصاروخية في البلاد

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