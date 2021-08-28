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رئيسي : التنمية الشاملة مرهونة بتظافر الجهود بين السلطات وكافة الطاقات الثورية

رئيسي : التنمية الشاملة مرهونة بتظافر الجهود بين السلطات وكافة الطاقات الثورية
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، ان التنمية بكافة انواعها مرهونة بتظافر الجهود والتماسك بين السلطات الثلاث وكافة الطاقات الثورية في ايران.

العالم - ايران

واكد بان العمل على تسوية هذه المشاكل وتعزيز الاستقرار داخل الاسواق جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس الجمهورية عقب اجتماع رؤساء الثلاث اليو م السبت؛ واصفا الاجتماع بانه يتيح ارضيات مناسبة للتعاون بهدف حل القضايا الهامة والراهنة في البلاد.

واضاف : ان بلادنا اليوم تمر بمشاكل اساسية مثل جائحة كورونا التي يعاني منها الشعب كثيرا؛ بما يستدعي تبادل الاراء وتظافر الجهود بين كافة المؤسسات والجهات وترسيخ جميع الطاقات لمعالجة هذه القضايا.

هو مطلب شعبي؛ داعي السلطات الثلاث الى تكريس جل طاقاتها الى جانب الطاقات الشعبية العظيمة ورواء الاعمال والمستثمرين ورجال الاعمال وصولا الى هذه الاهداف.

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