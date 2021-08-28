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الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من الرئيس رئيسي لزيارة ايران

الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من الرئيس رئيسي لزيارة ايران
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، دعوة رسمية من الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لزيارة ايران وذلك لدى استقباله وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان .

العالم - ايران

وقال مكتب صالح في بيان، ، إن الأخير "استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وأهميتها، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري".

وأشار صالح إلى، أن "العراق بعلاقته المتوازنة يهدف لتحقيق استقرار المنطقة وسلامها وإنهاء التوترات التي تشوبها، ويعمل على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوبها، لافتاً إلى أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعتبر نقلة مهمة نحو تحقيق هذه الآفاق المشتركة، عبر التأسيس لأطر وتفاهمات تكون مساراً لما هو مأمول لمستقبل المنطقة".

وأضاف، أن "ما يستدعي الحوار والركون إلى المشتركات هي التحديات العديدة التي تتقاسمها كل دول المنطقة، وتقف في مقدمتها مواجهة الإرهاب والأوضاع الصحية، ومخاطر التغيّر المناخي وحماية البيئة، مشدداً على أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة هو عنصرٌ أساسي للأمن والاستقرار الإقليمي".

من جانبه، نقل الوزير أمير عبد اللهيان دعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس برهم صالح، لزيارة ايران، كما أكد امير عبد اللهيان دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي يقودها العراق في سبيل تخفيف توترات المنطقة، واستضافته مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في هذا الصدد.

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