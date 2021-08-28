استشهاد طفلين بقذيفة هاون استهدفت منزلهم بريف درعا

العالم - سوريا

وأفاد مصدر طبي في مشفى درعا الوطني لسانا بأن طفلين شقيقين استشهدا وأصيب ثلاثة من أشقائهما ووالدتهم بشظايا قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على بلدة قرفا وأصابت منزل العائلة بشكل مباشر.

وأوضح المصدر أن الطفلين استشهدا على الفور في منزلهما فيما جرى نقل الأطفال الثلاثة ووالدتهم إلى مشفى درعا الوطني ليتم نقلهم لاحقاً إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج نظراً لحالتهم الخطرة.

وتواصل فلول المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على الأحياء السكنية وعلى نقاط الجيش السوري في بعض مناطق درعا في الوقت الذي استقدم الجيش تعزيزات عسكرية لإنهاء الفوضى والوجود الإرهابي في بعض مناطق المحافظة ولا سيما في درعا البلد.