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استشهاد طفلين بقذيفة هاون استهدفت منزلهم بريف درعا

استشهاد طفلين بقذيفة هاون استهدفت منزلهم بريف درعا
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

استشهد طفلان وأصيب أشقاؤهما الثلاثة ووالدتهم بجروح من جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم أطلقها إرهابيون على بلدة قرفا بريف درعا الشمالي في سوريا.

العالم - سوريا

وأفاد مصدر طبي في مشفى درعا الوطني لسانا بأن طفلين شقيقين استشهدا وأصيب ثلاثة من أشقائهما ووالدتهم بشظايا قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على بلدة قرفا وأصابت منزل العائلة بشكل مباشر.

وأوضح المصدر أن الطفلين استشهدا على الفور في منزلهما فيما جرى نقل الأطفال الثلاثة ووالدتهم إلى مشفى درعا الوطني ليتم نقلهم لاحقاً إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج نظراً لحالتهم الخطرة.

وتواصل فلول المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على الأحياء السكنية وعلى نقاط الجيش السوري في بعض مناطق درعا في الوقت الذي استقدم الجيش تعزيزات عسكرية لإنهاء الفوضى والوجود الإرهابي في بعض مناطق المحافظة ولا سيما في درعا البلد.

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استشهاد طفلين بقذيفة هاون استهدفت منزلهم بريف درعا

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