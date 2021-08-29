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توصل زعيمي جنوب السودان لاتفاق يمهد لتشكيل جيش مشترك

توصل زعيمي جنوب السودان لاتفاق يمهد لتشكيل جيش مشترك
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد مارتن إيليا لومورو وزير شؤون حكومة جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير أبرم اتفاقا مع نائبه رياك مشار يمهد لدمج قواتهما المسلحة، في خطوة من شأنها إحراز تقدم في عملية السلام.

العالم - افريقيا

وأوضح لومورو في مؤتمر صحفي عقده أن "الزعيمين توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة والسيطرة على قيادة الأمن القومي في البلاد".

وأضاف: "لقد وصلنا الآن إلى المقاربة الصحيحة واتفقنا على أن نتشارك بنسبة 60 مقابل 40 بالمئة"، مع حصول حزب كير على حصة الغالبية والباقي مقسم بين مشار وقوى من المعارضة.

وأشار الى أن الاتفاق يساعد في "إنشاء قطاع أمني يكون موحدا ومخصصا لشعب جنوب السودان وليس لحزب سياسي أو جماعة سياسية".

وتعاني أحدث دولة في العالم من الاضطراب منذ نيلها الاستقلال عام 2011 إذ أن كير ومشار عالقان في ائتلاف صعب منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات.

ويحمل هذا الإعلان أملا أن تؤدي عملية السلام إلى إنهاء سنوات من الاضطرابات وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهو عنصر رئيسي في اتفاق الهدنة لعام 2018.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة لعام 2018 نزاعا عسكريا أودى بنحو 400 ألف شخص.

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توصل زعيمي جنوب السودان لاتفاق يمهد لتشكيل جيش مشترك

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