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إثيوبيا تدعو الهند لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة

إثيوبيا تدعو الهند لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن نظيره الهندي إس. جايشانكار، إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.

العالم - افريقيا

وأعرب مكونن خلال اتصال هاتفي مع جايشانكار عن امتنانه لحكومة الهند لدعمها قضية إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا من خلال رفض الضغوط للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.

وفي معرض إشادته بدعم الهند للمفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، دعا دمقي الهند إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بما يخالف الاتفاقية الثلاثية لحل الأمور وفقا لبنود إعلان المبادئ.

كما دعا الهند إلى "إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية عقب إحاطة إعلامية عن الأنشطة الإجرامية للجبهة الشعبية، وغزوها للمناطق المجاورة، واستغلال الأطفال كجنود مع التجاهل المطلق لوقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية".

بدوره، قال جايشانكار إن الهند دعمت إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن أمس معربا عن ثقته في أن إثيوبيا قادرة على التعامل مع شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي.

وبشأن قضية سد النهضة، قال إنه من المناسب أن تعالج الدول الثلاث خلافاتها من خلال الحوار ومبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مشاركات متعددة الأوجه.

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