تفاصيل جديدة حول الهجوم على قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا ان الضربة البالستية استهدفت تجمعات قوى العدوان صباح اليوم في قاعدة العند مشيرا انه سقطت كافة الصواريخ في مواقع قاعدة العند وتجمعات المجندين.

واشار مراسلنا الى أن تلك الضربة الصاروخية اودت بسقوط عدد كبير من المجندين ولن ترد الحصيلة حتى الان بشكل واضح ولم يتم استيعاب حجم القتلى مع وصول الجثث بواسطة سيارات الاسعاف.

وكانت قد تعرضت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوبي اليمن الى قصف يُعتقد أنه صاروخي، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.

وذكرت وسائل اعلام يمنية أن القاعدة التي تسيطر عليها قوى العدوان السعودي تعرضت لهجوم أثناء قيام الجنود باستعراضات عسكرية داخل القاعدة صباح اليوم، مشيرة الى احتمال أن تكون طائرات مسيرة قد نفذت الهجوم.

وقالت مصادر طبية في محافظة لحج (شمال عدن) إن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 15 قتيلا من مقاتلي وقادة مرتزقة العدوان وأكثر من 30 جريحا، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين. وأضافت المصادر أنه تم نقل جرحى وقتلى إلى مستشفيات مدينة عدن التي تقع جنوبا.

وأوردت مصادر طبية في لحج أن الحصيلة ارتفعت إلى أكثر من 30 قتيلا و60 جريحا، كما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم ما تسمى "القوات المسلحة الجنوبية"، محمد النقيب، أن الحصيلة ارتفعت إلى 30 قتيلا و60 جريحا.

ورجحت المصادر أن هجوما مزدوجا بصواريخ أُطلقت من منطقة الحوبان بمحافظة تعز، وطائرة مسيرة مفخخة، استهدف معسكرا تدريبيا لما يسمى اللواء الثالث عمالقة (ميلشيات مرتزقة العدوان) الذي يقع وسط القاعدة.

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