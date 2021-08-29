تعرف على فوائد الملح الأسود واستخدامه لأشياء لا تتوقعونها!

العالم - منوعات

يتميز هذا النوع من الاملاح بلونه الرمادي، ونكهته المميزة. وهو ما جعله جزء من اطباق الطهي الهندية، والآسيوية. هذا بالإضافة الى استخدامه في تخزين المواد الغذائية. ويتم استخراج ذلك الملح الصخري من مناجم الملح في الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وغيرها من المناطق في جبال الهيمالايا.

الفرق بين الملح الوردي والملح الاسود

يعتبر الملح الأسود هو ملح الهملايا الوردي، ولكن ما يميزه انه يتم إضافة مزيج من الأعشاب، والبذور، والتوابل عليه. بالإضافة الى احتوائه على الكبريت، والحديد، والمغنيسيوم، ثم يتم تسخين الخليط على درجة حرارة مرتفعة، مما يعطى الملح رائحته، ولونه الرمادي المميز.

أنواع الملح الأسود

توجد 3 أنواع رئيسية من ملح الهملايا الأسود:

ملح الحمم السوداء (black lava salt): يعرف أيضا باسم ملح هاوي الأسود حيث انه يأتي عادة من هاوي أو قبرص. وهو عبارة عن مزيج من ملح البحر والفحم النشط، ويستخدم عادة في الطهي.

الملح الهندي الأسود (black Indian salt): يستخدم عادة في مختلف وصفات الطهي النباتية، ويعتبر هذا النوع شائع الاستخدام في الهند، وباكستان، والعديد من الدول الآسيوية.

ملح الطقوس الأسود (black ritual salt): يستخدم هذا النوع لدى بعض الثقافات من اجل التخلص من الطاقات السلبية.

الملح الأسود وفوائده

1. علاج الانتفاخ وعسر الهضم

ينتج انتفاخ البطن من عدة أسباب من بينها الإمساك، الحساسية، الافراط في تناول الطعام، والقولون العصبي. الا ان الخصائص القلوية لملح الهملايا الأسود يساعد على خفض الاحماض الزائدة في المعدة، والحد من اضرار ارتجاع المريء. كما انه يستخدم كملين لعلاج مشاكل الأمعاء.

2. الحد من الشد العضلي

يحتوي الملح الأسود على كمية مناسبة من البوتاسيوم، والذي يساعد على تنظيم عمل العضلات، مما يساعد على تقليل التقلصات بشكل ملحوظ.

3. الحد من احتباس الماء

فاحتباس الماء ينتج من الافراط في استهلاك الصوديوم، مما يؤدي إلى تراكم الماء بالأنسجة وتجاويف الجسم. لذل فان ما يميز ملح الهيملايا الأسود انه يحتوي على كمية اقل من الصوديوم مقارنة بملح الطعام الشائع.

4. العناية بالبشرة

يساعد ملح الهملايا الأسود على علاج تشققات الكعبين، تنظيف البشرة، وتورم القدم، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

استخدام مقشر الملح الأسود للبشرة

يتم استخدام حبيبات الملح الاسود كمقشر لخلايا الجلد الميت، واستعادة نضارة البشرة.

المكونات:

4 كوب من الملح الاسـود غير مكرر

1 كوب من الملح الانجليزي (Epsom salt)

1 كوب من الزيت (مثل زيت الزيتون، جوز الهند، أو زيت الجوجوبا)

10 إلى 12 قطرة من الزيوت العطرية الطيارة حسب الرغبة

طريقة الاستخدام:

اخلط جميع المكونات معا في وعاء زجاجي.

استخدم كمية مناسبة من الملح الإنجليزي وفقا لطبيعة بشرتك، ولا يوصى باستخدامه للبشرة الحساسة.

ثم اغسل الجسم بالماء الدافئ، مع تجنب استخدام الصابون.

ويعتبر ملح الهملايا سواء الملح الوردي أو الملح الأسود بديل جيد عن ملح الطعام نظرا لفوائده الصحية العديدة. والآن إذا كنت ترغب في الحصول على استشارة طبية: يمكنك التحدث مع طبيب معتمد.