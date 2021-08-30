شاهد.. اعصار إيدا يجتاح اميركا وبايدن يحذر من عواقبه

العالم - الأميركيتان

أعلن البيت الأبيض عن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار إيدا وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وقال الرئيس جو بايدن أن المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة.

وكان بايدن أعلن نشر 500 من العاملين في الطوارئ الاتحادية في تكساس ولويزيانا لمواجهة العاصفة.



واجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف، ووصل إلى اليابسة مصحوبا برياح بسرعة 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وضرب بالقرب من بورت فورشون، مركز صناعة الطاقة البحرية في خليج لويزيانا.

وتم إخلاء قرابة 300 منصة نفط وغاز قبالة الساحل، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي والنفط بنسبة تفوق التسعين في المئة وتم إصدار تحذيرات من الفيضانات المفاجئة في وسط مدينة نيو أورليانز الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وأمرت السلطات باخلاء المناطق الساحلية والمنخفضة.



ويتوقع مسؤولون أن يصمد نظام السدود الذي تم بناؤه في أعقاب الفيضانات المدمرة في 2005 من إعصار كاترينا، ولم يستبعدوا تجاوز الفيضانات الجدران في بعض الأماكن.

وتم الابلاغ عن تجاوز الأمواج التي تحركها رياح الإعصار المستويات المتوقعة البالغة 6 أقدام على طول أجزاء من الساحل.

كما حذرت اللجنة الوطنية من أضرار كارثية محتملة للرياح ومن الفيضانات الناتجة عن هطول الامطار .

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