وزير دفاع العراق: 'داعش' لا يشكل خطورة وإنما مصدر قلق

العالم-العراق

قال وزير الدفاع العراقي، جمعه عناد حسين في حوار، خلال وجوده في العاصمة الروسية موسكو، لحضور المنتدى العسكري "آرميا 2021"، نشرته "سبوتنيك" امس الأحد: "لا يوجد لدينا حاجز نفسي مع "داعش" ولا يشكلون خطورة وإنما قلق، بدأت بعض الخلايا تنشط لكن "داعش" حالياً لا يوجد لديها حواضن تذكر ولا تتعدى نسبة 1%".

وأكّد الوزير أن "ما يحدث من إخفاق أمني في بعض المناطق لا يعني أن القوات العراقية غير قادرة على حمايتها"، مشيراً إلى "الأسلوب الجديد الذي تستخدمه هذه العناصر الإرهابية، الذي وصفه بأسلوب الذئاب المنفردة".

هذا وانطلقت عملية عسكرية واسعة في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، بعد توفر معلومات استخباراتية عن وجود عناصر "داعش" في منطقة العيثة وسلسة جبال حمرين.

وحول العملية الاستباقية في محافظة صلاح الدين، قال آمر اللواء الثامن والثمانون للحشد الشعبي، ونس الجباره: "اشتركت في تنفيذ هذه العملية قطاعات الحشد الشعبي المتمثلة بعمليات كركوك وشرق دجلة والقطاعات الملحقة بيها من صنوف الحشد الشعبي والمدفعية و مديرية الطبابة والاستخبارات والهندسة العسكرية واللواء الثامن والثمانون للحشد الشعبي وبمساندة عمليات صلاح الدين ولواء المغاوير والمشاة واستخبارات مكافحة الارهاب بالإضافة إلى قوات سوات".

وأضاف: "هذه العملية سبقتها معلومات من استخبارات الحشد الشعبي والداخلية، وقد شارك فيها طيران الجيش العراقي بدور فعال ومتميز، وقد استطعنا تدمير معسكر مهم للإرهابين في منطقة العيثة".