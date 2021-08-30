ايران ترحب بأي مبادرة تساهم في احلال السلام والاستقرار في العراق

العالم - ايران

واضاف خطيب زادة اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد كانت ناجحة، مشيرا إلى أنه من غير الصحيح التركيز على القضايا الهامشية، كما اوضح ان الكل يعلم ما هو دور ايران في العراق والمنطقة ، وبالتالي فأن مؤتمر بغداد يصب في تعزيز الشراكة والتعاون.

وحول العلاقات بين ايران والسعودية قال خطيب زادة ان المحادثات بين الجانبين لم تتقدم عما كانت عليه سابقا.

وبشان ارسال الوقود الايراني الى لبنان قال خطيب زادة ان ارسال حمولات الوقود الى زبائن ايران هو أمر سيادي يتعلق بحق ايران ببيع النفط والوقود الى اي دولة تشتريه منها ، وبالتالي فأن امريكا أو اي دولة اخرى ليست في وضع يخولها ان تكون فوق القانون وتمنع التجارة المشروعة.

يتبع..