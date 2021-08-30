شاهد..كورونا تخيم على العالم واحتجاجات ضد القيود

العالم - خاص بالعالم

بعد أكثر من عام ونصف العام مازال فيروس كورونا يخيم بضلاله على الكثير من مناحي الحياة اليومية بدءا من مخاوف الاصابة بالفيروس وتداعياته الاقتصادية وصولا الى إثارة الشكوك حول اللقاحات والرفض المتنامي لاجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في مختلف أنحاء العالم.

آخر الاحصائيات تظهر أن أكثر 216 مليون شخص اصيبوا بالفيروس فيما تجاوزت الوفيات 4 ملايين و600 الف حالة.

وفي ردود الافعال خرج آلاف في العاصمة الألمانية برلين بتظاهرات لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على التطعيم ضد فيروس كورونا والقيود المفروضة للحد من انتشار الموجة الرابعة من الفيروس.

في العاصمة اليونانية تظاهر نحو سبعة آلاف شخص ضد اجراء جديد يلزم العاملين الصحيين بالتطعيم ضد كوفيد- 19 واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد وقوع أعمال عنف مع المحتجين.

اما في كندا واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في خضم حملته الانتخابية، متظاهرين غاضبين يعارضون التطعيم والقيود الصحية وأقدمت مجموعة تضم نحو 100 من المتظاهرين الصاخبين على التشويش على تجمع انتخابي لترودو في أونتاريو مطالبين بوقوف اجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

اما في استراليا فاعلنت السلطات تمديد الإغلاق في مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد وقالت السلطات المحلية إنه نظرا للعدد المتزايد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 لن يتم رفع الإغلاق. ولم تذكر موعد الرفع المحتمل للإجراءات.

الى ذلك أعلنت اليابان تعليق استخدام لقاحات موديرنا بعد اكتشاف دفعات جديدة ملوثة وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزارة الصحة اليابانية وفاة رجلين يبلغان من العمر ثلاثين، وثمانية وثلاثين عاما، تلقى كل منهما جرعة ثانية من لقاح موديرنا.

وفي الاطار نفسه اعلنت السلطات النيوزيلندية تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا وقالت وزارة الصحة النيوزلندية حول ملابسات وفاة امراة عقب تلقيها لقاح فايزر إن الوفاة نجمت عن التهاب عضلة القلب والذي يعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

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