تداعيات الانسحاب الامريكي من أفغانستان على الكيان الإسرائيلي

العالم - العين الاسرائيلية

ونسلط في برنامج " العين الاسرائيلية "، الضوء على متابعة التلفزة العبرية اهتمامها المستمر لتطور البرنامج النووي الايراني وتقديرات مختلفة عما قد ينتج من مباحثات فيينا وكيفية انعكاس أي نتيجة على الكيان، فيما دأب معهد الأمن القومي الاسرائيلي في طرح المخاطر المتأتية من تنامي وتصاعد محور المقاومة والمواجهة المستمرة معه.

كما يلقي البرنامج الضوء على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بالطريقة المذلة لواشنطن ليس خبرا جديدا لتل أبيب وعليه لابد من تقدير المخاطر التي باتت تهدد الكيان الاسرائيلي في ظل هذا التراجع في الحضور الأمريكي، وهو ما طرحه بينيت مع ادارة بايدن كما تبين القناة الـ13 الاسرائيلية.

وبحث برنامج " العين الاسرائيلية "، في قصة الانسحاب الامريكي من أفغانستان الذي لا يرضي الكيان الاسرائيلي، والتداعيات التي تتأتى على الكيان جراء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والموقف الاسرائيلي من هذا الانسحاب حيث أكد د. وليد محمد علي منسق شبكة"قادرون معا"للدراسات أن في ظل هذه التطورات العالمية والحصار النفوذ الامريكي وتراجع القوة الامريكية والطغيان الامريكي، حيث أنتهاء أسطورة "شرطي العالم"الولايات المتحدة ، هو أمر يؤثر على الكيان الإسرائيلي.

وتطرق برنامج " العين الاسرائيلية "، الى ايران التي تبقى ببرنامجها النووي وما يمكن أن تفرزه مباحثات فيينا الهم الأكبر الذي يثقل على الاحتلال في ظل تمسك طهران بثوابتها واصرارها على حقوقها مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة في عهد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي فما التقديرات الاسرائيلية لذلك.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "نستضيف:

د. وليد محمد علي منسق شبكة"قادرون معا"للدراسات.

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