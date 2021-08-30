الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مركز البحرين يطالب الحكومة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين

مركز البحرين يطالب الحكومة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان، حكومة البحرين إلى وضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السّياسيين، ومنح العفو للسّجناء السّياسيين، ووضع حدٍّ لممارسة التعذيب والانتهاكات المتفشّية في السّجون.

العالم-البحرين

وأكّد المركز في بيانٍ على موقعه الالكترونيّ بمناسبة «اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ»، أنّ هذه الحالات ليست نادرة الحدوث في البحرين، وهناك تقارير لا حصر لها عن نشطاء، تمّ احتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ من قبل القوّات الحكوميّة، لفتراتٍ زمنيّة محدودة أو طويلة – على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ تكتيك الاختفاء القسريّ، هو أداة تستخدمها الحكومة لبثّ الرّعب في مواطنيها وزيادة قمع السّكان، الذين يعيشون بالفعل في خوفٍ ويفرضون رقابة ذاتيّة على أنفسهم من التعبير عن عدم الرّضا عن النّظام – على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ مِن أحدث الأمثلة على حالات الاختفاء القسريّ المنظَّمة بشكلٍ منهجيّ، حادثة سجن جوّ في أبريل/ نيسان 2021، إذ أفادت التقارير أنّ ما لا يقلّ عن ستّين معتقلًا اختفوا قسريًا، بعد أن نظّموا اعتصامًا احتجاجًا على سوء المعاملة التي واجهها «المعتقل عباس مال الله»، الذي توفّي نتيجة الإهمال الطبيّ حتى اللحظات الأخيرة من حياته – بحسب البيان.

وقالت رئيس المركز «نضال السلمان»، إنّ الحكومة البحرينيّة اتّخذت خطواتٍ لمنح العفو والعقوبات البديلة، عن المسجونين لتقليل احتماليّة تفشّي «فيروس كورونا»، لكن الغالبيّة العظمى من هؤلاء الأفراد ليسوا سجناء سياسيين – على حدّ قولها.

روابط ذات صلة

ما معنى أن يقاطع نظاماً بحد ذاته شعباً في البحرين؟

القطيعة بين النظام والشعب

لماذا يضع النظام الخليفي كل بيضه في سلة "إسرائيل" المتهرئة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كاشفا عن تفاصيل ما جرى في مزار شريف قبل 20 عام مجاهد يتحدث لقناة العالم عن مستقبل طالبان وقضايا مهمة أخرى + فيديو

مركز البحرين يطالب الحكومة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين

وسائل إعلام: المسلحون يكثفون نشاطهم في كشمير

بالفيديو.. شاهد الموقف الإسرائيلي من الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان؟

تحديد موعد وصول سفير البحرين لدى الاحتلال إلى تل أبيب

مجلس الأمن يجدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى