الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن: مطار كابل خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه

واشنطن: مطار كابل خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن مطار كابل لم تعد به خدمات مراقبة الحركة الجوية الآن مع انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

العالم - افغانستان

وقالت الإدارة: "بالنظر إلى عدم وجود خدمات المراقبة الجوية وهيئة طيران مدني عاملة في أفغانستان، وكذلك المخاوف الأمنية المستمرة فإنه يحظر على شركات الطيران المدنية الأمريكية والطيارين الأمريكيين والطائرات المدنية المسجلة في الولايات المتحدة العمل على أي ارتفاع فوق الكثير من أنحاء أفغانستان".

وأضافت: "شركات الطيران المدني الأمريكية ربما تواصل استخدام مسار جوي على ارتفاع كبير قرب أقصى الحدود الشرقية لأفغانستان في عمليات التحليق، وأي شركة طيران مدني أمريكية تريد الطيران إلى أفغانستان أو منها أو في أجوائها عليها الحصول على تصريح مسبق من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية".

روابط ذات صلة

تصعيد التكفيريين بالتزامن مع الإنسحاب الأميركي من أفغانستان

شاهد.. الوضع في افغانستان على طاولة الحوارات الدولية

'طالبان': مطار كابل سيكون تحت سيطرتنا الكاملة قريبا

شاهد.. تفاصيل استهداف مطار كابول بالصواريخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن: مطار كابل خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه

التسلسل الزمني للتدخل الأمريكي في أفغانستان

إصابات بقمع الاحتلال للمتظاهرين شرق غزة وجنوب القطاع

البنتاغون: انسحاب آخر قوات أمريكية من أفغانستان

مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن الخروج من أفغانستان

تحذيرات من الجفاف في سوريا بعد صور فضائية تكشف ظاهرة خطيرة