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"اسرائيل" تهدد الجزائر.. المغرب خط أحمر!

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

هدد عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مئير مصري الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، في إطار الخلاف بين الرباط والجزائر الذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

العالم - الاحتلال

وكتب مصري وهو أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس على حسابه في تويتر باللغة العربية: "لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل.. وإسرائيل لا تمزح".

وأضاف: "أقول لمرتزقة تبون الذين يهاجمونني منذ الصباح: المغرب خط أحمر!" حسب تعبيره.

وكان مصري قد نشر تغريدة قال فيها إن "إسرائيل مع المغرب ظالما أو مظلوما".

ولا يجرأ الاحتلال الأفصاح عن أن السبب الحقيقي وراء هجومه وتحامله على الجزائر لرفضها التطبيع واقامة العلاقات معها كما فعل المغرب، فينبري للدفاع عن المغرب ليوحي أن مشكلته مع الجزائر لتوتر علاقتها مع المغرب وليس لرفض الجزائر التطبيع معه.

وكانت الجزائر قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضدها، وذلك بعد توتر بين البلدين استمر أشهرا.

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"اسرائيل" تهدد الجزائر.. المغرب خط أحمر!