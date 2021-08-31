شاهد.. قناة العالم توثق سيطرة طالبان علی مطار كابول

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مطار كابول ان الطائرات الاميركية قامت بإجلاء اخر دفعة من قواتها، عند الساعة الـ11 قبل منتصف الليل وبعدها قامت قوات طالبان بالسيطرة علی المطار.

وأوضح مراسل قناة العالم ان قوات طالبان منعت عدة طائرات اميركية من الطيران بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقامت قوات طالبان باطلاق نار كثيف بعد استلام المطار وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لقناة العالم ان المطار مؤمّن من قبل قوات طالبان، مستبعداً حدوث أعمال ارهابية بعد خروج القوات الاميركية.

وأشار مراسل قناة العالم الی وجود عدد من المواطنين الافغان خارج المطار من الذين لايعلمون بالخروج الكامل للقوات الاميركية، آملين بإجلائهم من البلاد.