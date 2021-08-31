الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر اعلامية..

استهداف رتل امريكي في الديوانية جنوب العراق

استهداف رتل امريكي في الديوانية جنوب العراق
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر اعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات الاحتلال الامريكي في محافظة الديوانية جنوب البلاد.

العالم-العراق

وكتبت قناة "صابرين نيوز" على تطبيق "تلغرام" في خبر عاجل، أنه تم "اعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة الديوانية قرب مطعم قصر السلطان في الدغارة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من السلطات العراقية أو القوات الأمريكية بشأن الحادث.

ويأتي ذلك في وقت قالت وسائل إعلام عراقية فجر يوم السبت الماضي، "إن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على موقع للقوات الأمريكية عند معبر حدودي بين العراق والكويت في وقت متأخر من مساء الجمعة".

وفي الأسابيع الأخيرة شن مجهولون هجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف القوات الامريكية في عدد من المحافظات العراقية.

ورغم توصل بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، أعلن القنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرتو بالادين، امس الاثنين، ان القوات الأمريكية ستبقى في منطقة كردستان العراق وفي العراق عموما.

يذكر أن البرلمان العراقي تبنى في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

روابط ذات صلة

الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية على حدودها مع العراق

استهداف رتلين للدعم اللوجستي للقوات الامريكية في العراق

دبلوماسي امريكي: القوات الامريكية ستبقى في العراق

امريكا والاوضاع في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الموسوي: نبقى اوفياء للنهج الذي أرساه الامام موسى الصدر

هل خروج القوات الاميركية من افغانستان يعني انتهاء تدخلاتها فيها؟

مصادر اعلامية.. استهداف رتل امريكي في الديوانية جنوب العراق

الطيران الحربي الصهيوني يخرق السيادة اللبنانية على علو متوسط فوق إقليم التفاح

بالفيديو.. ماذا تحتاج طالبان للحکم في افغانستان؟

قطر تحث طالبان على قبول المساعدة الخارجية لتشغيل المطار