استهداف رتل امريكي في الديوانية جنوب العراق

العالم-العراق

وكتبت قناة "صابرين نيوز" على تطبيق "تلغرام" في خبر عاجل، أنه تم "اعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة الديوانية قرب مطعم قصر السلطان في الدغارة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من السلطات العراقية أو القوات الأمريكية بشأن الحادث.

ويأتي ذلك في وقت قالت وسائل إعلام عراقية فجر يوم السبت الماضي، "إن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على موقع للقوات الأمريكية عند معبر حدودي بين العراق والكويت في وقت متأخر من مساء الجمعة".

وفي الأسابيع الأخيرة شن مجهولون هجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف القوات الامريكية في عدد من المحافظات العراقية.

ورغم توصل بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، أعلن القنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرتو بالادين، امس الاثنين، ان القوات الأمريكية ستبقى في منطقة كردستان العراق وفي العراق عموما.

يذكر أن البرلمان العراقي تبنى في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.