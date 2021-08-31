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نيوزيلندا تكتشف سلالة كورونا شديدة التحور

نيوزيلندا تكتشف سلالة كورونا شديدة التحور
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الصحة بنيوزيلندا اكتشاف سلالة جديدة شديدة التحور من فيروس كورونا نهاية يونيو الماضي لدى رجل قادم من الخارج، حسبما ذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" نقلا عن مسؤول في الوزارة.

العالم-اوروبا

وقال متحدث باسم وزارة الصحة للصحيفة إن الرجل المصاب بسلالة С. 1.2 "وضع فور وصوله في مركز حجر صحي حكومي، ما أتاح تجنب انتشار العدوى".

وأضاف: "وزارة الصحة تراقب كافة سلالات كورونا المثيرة للقلق عن كثب. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نتحقق من تسلسل جينوم الفيروس في جميع العينات الإيجابية".

ويوم الاثنين، ذكرت بوابة Ayuitness الإخبارية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا، أطلق عليها C. 1.2، اكتشفها الأخصائيون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا.

ووفقا للعلماء، فإن السلالة الحديدة قد تكون أكثر عدوى وفي نفس الوقت أكثر مقاومة للقاحات.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن C. 1.2 قد اخترقت بالفعل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والبرتغال وسويسرا وموريشيوس.

ومددت سلطات نيوزيلندا في وقت سابق هذا الشهر الإغلاق الوطني الذي فرضته لاحتواء البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19 وسط مخاوف من تصاعد تفشي المتحور "دلتا" بالغة العدوى.

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نيوزيلندا تكتشف سلالة كورونا شديدة التحور

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