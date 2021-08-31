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تصريحات هامة بشأن تنقل المسافرين بين مصر والكويت

تصريحات هامة بشأن تنقل المسافرين بين مصر والكويت
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

استقبلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد سفير الكويت لدى القاهرة محمد صالح الذويخ، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي والتصدي لجائحة فيروس كورونا.

العالم - مصر

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن السفير الذويخ أكد حرص بلاده "على تيسير إجراءات الانتقال الآمن بين مصر والكويت بما يخدم الصالح العام لمواطني الدولتين"، لافتا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان المصرية تتوافق مع الاشتراطات والضوابط الصحية بدولة الكويت ما يساهم في تعزيز تبادل الرحلات الجوية بين مصر ودولة الكويت اعتبارا من بداية شهر سبتمبر، مشيدا كذلك بعمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المجال الصحي.

ونقل عن السفير الكويتي لدى مصر إشادته "بتجربة مصر في مواجهة الفيروس وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس منذ بداية الأزمة".

ونوه الذويخ "بالاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الصحي والتغلب على أي تحديات قد تواجهه"، معربا في الوقت نفسه "عن سعادته بما اطلع عليه من رؤية الدولة المصرية في تنفيذ الخطط الصحية لاسيما مبادرات الصحة العامة والقضاء على العديد من الأمراض المزمنة".

وأشاد السفير الكويت "بجهود مصر في دعم ومساندة مختلف الدول العربية والأفريقية الشقيقة وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الصديقة في مواجهة الجائحة، وثمّن في هذا السياق "الجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد وحرصها على زيارة العديد من تلك الدول ميدانيًا لتقديم سبل الدعم لهم في التصدي للجائحة".

بدوره أوضح خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة المصرية، أن الاجتماع تناول مناقشة الضوابط والاشتراطات الصحية ضد فيروس كورونا للمسافرين بين مصر والكويت، لتيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

وصرح مجاهد بأن الوزيرة أكدت حرص مصر على توفير الجرعات التنشيطية للمسافرين إلى مختلف الدول ومنها الكويت، موضحة أن الفئات ذات الأولوية للحصول على تلك الجرعات، هم المسافرون لأغراض العمل بالخارج، أو العلاج بالخارج، أو الدراسة بالخارج سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي.

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