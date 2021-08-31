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الجيش السوري يرد على قصف الارهابيين الأحياء السكنية في مدينة درعا

الجيش السوري يرد على قصف الارهابيين الأحياء السكنية في مدينة درعا
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

جددت المجموعات الإرهابية قبل ظهر اليوم الثلاثاء اعتداءاتها على الأحياء السكنية ونقاط تفتيش الجيش في درعا السورية لإفشال جهود الحل السلمي لإعادة الأمن والاستقرار إلى أرجاء المحافظة.

العالم - سوريا

وذكر مراسل سانا في مدينة درعا أن المجموعات الإرهابية أطلقت عدة قذائف هاون على أحياء مدينة درعا ما استدعى رداً من وحدات الجيش التي استهدفت بعدة ضربات مركزة مناطق إطلاق القذائف في أحياء درعا البلد وطريق السد.

واستشهد أمس 4 جنود وأصيب 15 آخرون بجروح جراء استهداف الإرهابيين حواجز للجيش في درعا كما أصيبت طفلة وأمها جراء الاعتداءات التي طالت أيضا الأحياء السكنية.

ولا تزال فلول المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.

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