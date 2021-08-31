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المركزي الايراني: تواصل انخفاض سعر صرف العملات الاجنبية 

المركزي الايراني: تواصل انخفاض سعر صرف العملات الاجنبية 
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الايراني أن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال انخفضت خلال الايام الماضية.

العالم - اقتصاد

وأشار "اكبر كميجاني" في منتدى المصرفية الاسلامية اليوم الثلاثاء، أن سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الحر انخفض الى دون 260 الف ريال من نطاق 280 الف ريال، ومن المرتقب تواصل وتيرة الانخفاض.

وبيّن أن تحسن عوائد قطاع النفط والغاز والانفراجه المقبولة فيما يخص موارد النقد الاجنبي خلال الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية (فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021)، مكنت البنك من توفير تغطية أوسع لواردات السلع الاساسية ومتطلبات وزارات التجارة والصناعة والمعادن، والزراعة، والصحة.

وأضاف أن سيتم قريبا توفير تمويل بواقع 8 مليارات دولار بهذا القطاع، منوها الى عدم وجود اية مشاكل في توفير النقد الاجنبي لاستيراد لقاحات فيروس كورونا.

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