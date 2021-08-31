اليمن.. تفاصيل عملية امنية ضد الجماعات التكفيرية في البيضاء

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وقال عبدالخالق العجري انه تم خلال العملية الكشف عن مخزن سلاح ومعمل لإعداد العبوات والأحزمة الناسفة والمتفجرات تابعة للتنظيمات التكفيرية الاجرامية التابعة للعدوان بالبيضاء.

واضاف ان "العملية الأمنية داهمت وكر التكفيري عبدالله عثمان الحميقاني المكنى (أبو رقية) في عزلة آل برمان بمديرية الزاهر"



واوضح ان" المعمل والمخزن التابعين للجماعات التكفيرية يحتويان على 15 لغما أرضيا و9 عبوات متفجرة فردية، و151 قذيفة متنوعة كانت جميعها معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة". مضيفا انه "تم العثور على 15 قالب عبوات ناسفة، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وكمية من الدوائر الكهربائية التي تستخدم في عمليات تفجير العبوات الناسفة" مشيرا الى ان " المتفجرات المضبوطة كانت معدة لاستهداف المواطنين ومنتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية والشخصيات الاجتماعية المقاومة للعدوان وجماعاته الإجرامية في المنطقة".

واشاد ناطق باسم وزارة الداخلية "بدور المواطنين في كشف ما تبقى من أوكار الجماعات الإجرامية ويؤكد أن تعاونهم مع رجال الأمن أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار".